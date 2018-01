Patrick Carpentier vence etapa da Cart O piloto canadense Patrick Carpentier, da equipe Forsythe, venceu neste domingo, depois de 87 voltas, a corrida de Laguna Seca, a sétima do campeonato da Cart. O mineiro Bruno Junqueira, da Newman Haas, chegou em segundo, a 0s98 do vencedor, depois de ultrapassar Paul Tracy que terminou em 3º. O paulista Mário Haberfeld, da equipe Conquest, correndo com chassi Reynard, fez sua melhor prova no ano e acabou em quinto lugar. O outro brasileiro da categoria, Roberto Moreno, terminou em 15º. No campeonato, o mexicano Michel Jourdain Jr. continua na liderança, com 89 pontos, e Bruno Junqueira é o segundo, com 83, seguido por Paul Tracy, que tem 81. A próxima corrida da Cart será domingo, em Portland.