Patrocinador faz Minardi mudar cores Com um novo patrocinador, a empresa holandesa de informática Trust International, a Minardi irá alterar as cores dos seus carros já para a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, na semana que vem, em Monaco. Os destalhes do acordo, anunciado nesta quinta-feira, ainda não foram revelados. Mas o preto característico da fabricante russa de energéticos Gasprom, que encerrou seu patrocínio à equipe, não será mais predominante nos carros de Jos Verstappen e Justin Wilson.