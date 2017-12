Patrocinadores ameaçam largar a Indy Os dias críticos que caracterizam a administração de Joe Heitzler à frente da Cart (Championship Auto Racing Team), organizadora do campeonato de Fórmula Indy, estão longe de acabar. A situação, inclusive, poderá ficar mais complicada nos próximos meses, se alguns dos maiores patrocinadores confirmarem a intenção de deixar a categoria e, pior, bandearem-se para a rival Indy Racing League, IRL, que efetivamente está crescendo nos Estados Unidos. Sem contar que até o dono da principal equipe da Indy, Roger Penske, namora o inimigo. Um dos maiores golpes que a Cart deverá sentir será a saída, dada como certa, de um investidor de peso: a Miller, marca de cerveja que patrocina a equipe Rahal e os GPs de Milwaukee e Mid-Ohio. A Miller deve manter as duas corridas, mas o investimento na Rahal será redirecionado e irá parar nas mãos do proprietário de um time da IRL. É aí que entra Roger Penske. Descontente com a administração de Heitzler, entre outras coisas pela retirada do GP de Nazareth, realizado em autódromo de sua propriedade, do calendário, ele estuda a possibilidade de montar uma equipe na IRL, com apoio da Miller. O time na Indy seria mantido, principalmente se conquistar novamente o campeonato, com o patrocínio da Marlboro. Comentou-se também que Roger poderia criar um time na IRL, que teria o apoio da Marlboro, a exemplo do que acontece na Indy. Isso, porém, não é possível por uma questão legal: a legislação norte-americana proíbe marcas de cigarros de aliarem sua imagem a mais de um esporte ou categoria, dentro do mesmo esporte. A Penske, inclusive, não pôde usar a marca da empresa nas 500 Milhas de Indianápolis deste ano, quando fez a dobradinha com Hélio Castro Neves e Gil de Ferran. Ou seja: para levar o atual patrocinador para a IRL, a equipe teria de abrir mão da Indy. Roger Penske diz nada ter a declarar sobre o futuro. No entanto, demonstrou recentemente sua irritação com a Indy ao afirmar, em entrevista ao jornal USA Today, que "ou a Cart corrige os rumos ou a categoria irá fracassar??. Pelo menos em relação aos patrocinadores, ele tem razão. Além da Miller, a Kmart, rede de supermercados que investe na Newman-Haas, está deixando a Indy. E não está descartada a possibilidade de a Havoline/Texaco seguir o mesmo caminho daqui a dois anos. Mercado - Independentemente do patrocínio, Bobby Rahal poderá trocar seus dois pilotos para 2002. Ele ainda tem intenção de ficar com Kenny Brack, cujo contrato está terminando, mas o sueco negocia com a Chip Ganassi - provavelmente para o lugar de Memo Gidley. Max Papis será mesmo dispensado pela Rahal.