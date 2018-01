Paul Tracy é campeão na Fórmula Cart O canadense Paul Tracy, da equipe Forsythe, nem precisou marcar ponto neste domingo, no GP da Austrália da Cart, para conquistar um título que perseguia havia 12 temporadas. Ele terminou apenas em 13º lugar na corrida, mas foi beneficiado pelo abandono do brasileiro Bruno Junqueira, único que poderia lhe tirar o campeonato. O vencedor da prova australiana foi o americano Ryan Hunter-Reay, da Johansson, estreante na categoria e que ganhou pela primeira vez. Aos 34 anos, Tracy torna-se campeão com uma corrida de antecipação - a competição termina domingo, em Fontana. "É uma sensação indescritível, nem sei direito o que dizer??, afirmou o canadense. Ele começou a festejar ainda na pista, na volta 37, quando Bruno bateu no muro na Curva 1. "Quando soube que o Bruno estava fora e o pessoal da equipe me gritou, pelo rádio ?você é o campeão?, comecei a chorar??, contou. O GP foi acidentado, como acontece quase sempre na Austrália. A prova começou com pista seca e Bruno, segundo no grid, ultrapassou o pole, seu companheiro da Newman-Haas, o francês Sebastien Bourdais, e assumiu a ponta. Tracy, terceiro no grid, rodou e caiu para as últimas posições. Logo passou a chover forte e, na 14ª volta, a prova foi interrompida. Com a diminuição da chuva, a corrida recomeçou. Bruno liderou até pouco antes do primeiro pit stop, mas perdeu rendimento e foi ultrapassado pelos mexicanos Michel Jourdain e Adrian Fernandez. Na volta 36, o brasileiro foi tocado por Patrick Carpentier e, na seguinte, bateu. "As rodas travaram e perdi o controle na pista molhada. É frustrante??, lamentou. Já Tracy quebrou o troféu na comemoração. "Foi a emoção pelo trabalho duro e os altos e baixo que tive durante a corrida??, revelou. Segundo canadense campeão da categoria - o primeiro foi Jacques Villeneuve, em 1995 -, ele garantiu que vai continuar na Cart. Ryan Hunter-Reay venceu a corrida graças à estratégia de sua equipe - ele havia feito seu reabastecimento pouco antes de uma bandeira amarela, ocasionada por uma rodada de Alex Tagliani. Por causa da interrupção, aliás, a prova foi reduzida de 65 para 47 voltas. O inglês Darren Manning, da Walker, chegou em segundo, e o norte-americano Jimmy Vasser, também piloto da Johansson, foi terceiro. Todos correm com chassis Reynard. O melhor brasileiro na corrida foi Gualter Salles, da Dale Coyne, num surpreendente sexto lugar. Mário Haberfeld, da Conquest, completou apenas 43 voltas e ficou em 14º lugar. Confira a classificação do GP da Austrália: 1) Ryan Hunter-Reay (EUA) 2) Darren Manning (ING) 3) Jimmy Vasser (EUA) 4) Michel Jourdain Jr. (MEX) 5) Patrick Carpentier (CAN) 6) Guálter Salles (BRA) 7) Alex Tagliani (CAN) 8) Rodolfo Lavin (MEX) 9) Geoff Boss (EUA) 10) Mario Domínguez (MEX) 11) Mika Salo (FIN) 12) Adrian Fernández (MEX) 13) Paul Tracy (CAN) 14) Mario Haberfeld (BRA) Classificação do Mundial de Pilotos: 1) Paul Tracy - 226 pontos 2) Bruno Junqueira - 199 3)Michel Jourdain Jr. - 195 4) Sebastien Bourdais - 159 5) Patrick Carpentier - 146 6) Mario Domínguez - 118 7) Oriol Servia - 108 8) Adrian Fernandez - 105 9) Darren Manning - 103 10) Alex Tagliani - 97 11) Jimmy Vasser - 72 12) Mário Haberfeld - 71