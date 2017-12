Paul Tracy é o pole em Mid-Ohio O canadense Paul Tracy estabeleceu a pole position para o GP de Mid-Ohio, 12ª etapa da temporada da F-Cart, neste sábado, com o tempo de 1min07s058, seguido do rookie Ryan Hunter-Reay, que foi a grande surpresa do treino, e do francês Sebastien Bourdais. Entre os brasileiros, os resultados não foram muito bons. O melhor colocado foi Junqueira na sexta posição. Roberto Pupo Moreno ficou em 11º. Mario Haberfeld vai largar na 15ª posição e Guálter Sales será o último do grid, na 19ª posição.