Paul Tracy é pole no GP do México da Cart O canadense Paul Tracy, da Forsythe, larga na pole position neste domingo, no GP da Cidade do México, 17ª etapa da Cart. Ao seu lado na primeira fila, uma surpresa: o português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman. O brasileiro Bruno Junqueira, em terceiro, divide a segunda fila com seu companheiro de Newman-Haas, o francês Sebastien Bourdais. A corrida, no Autódromo Hermanos Rodriguez, começa às 17 horas, de Brasília, e a Rede TV! transmite ao vivo. Líder da temporada com 205 pontos, Tracy garantiu a pole com os 1min28s842 obtidos na sessão classificatória de sexta-feira. Monteiro, o mais rápido neste sábado, fez 1min29s042, suficiente para lhe garantir a segunda posição no grid. Bruno (1min28s905 feitos na sexta) esperava repetir a pole do ano passado, mas tentou minimizar a frustração: "No ano passado não adiantou nada eu fazer a pole, porque aqui a reta é muito longa e o pessoal aproveitou para me passar quando chegamos à primeira curva?, disse o vice-líder na classificação com 191 pontos. A maior esperança dos mexicanos que devem lotar o autódromo, Michel Jourdain Jr. (Rahal), terceiro no campeonato com 171 pontos, sai em oitavo. O brasileiro Mário Haberfeld, da Conquest, não encontrou o acerto ideal do carro e é apenas o 14° no grid. "Estou desapontado. Estamos completamente perdidos?, lamentou. Gualter Salles, da Dale Coyne, é o 19º e penúltimo colocado. Confira o grid de largada: 1) Paul Tracy (CAN), Lola, Forsythe Racing 2) Tiago Monteiro (POR), Reynard, Fittipaldi-Dingman 3) Bruno Junqueira (BRA), Lola, Newman/Haas Racing 4) Sebastien Bourdais (FRA), Lola, Newman/Haas Racing 5) Ryan Hunter-Reay (EUA), Reynard, Team Johansson 6) Darren Manning (ING), Reynard, Walker Racing 7) Jimmy Vasser (EUA), Reynard, Team Johansson 8) Michel Jourdain Jr. (MEX), Lola, Team Rahal 9) Patrick Carpentier (CAN), Lola, Forsythe Racing 10) Luis Diaz (México), Lola, Walker Racing 11) Mario Dominguez (MEX), Lola, Herdez Competition 12) Mika Salo (FIN), Lola, PK Racing 13) Alex Tagliani (CAN), Lola, Rocketsports Racing 14) Mario Haberfeld (BRA), Reynard, Conquest Racing 15) Adrian Fernandez (MEX), Lola, Fernandez Racing 16) Oriol Servia (ESP), Lola, Patrick Racing 17) Rodolfo Lavin (MEX), Reynard, Walker Racing 18) Roberto Gonzalez (MEX), Lola, Herdez Competition 19) Gualter Salles (BRA), Lola, Dale Coyne Racing 20) Geoff Boss (EUA), Lola, Dale Coyne Racing