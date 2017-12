Paul Tracy faz pole provisória em Mid-Ohio Em um treino marcado pelo equilíbrio, com nove pilotos no mesmo segundo, o canadense Paul Tracy, da equipe Forsythe, fez hoje a pole provisória para o GP de Mid-Ohio da F-Cart. Ele marcou o tempo de 1min07s204 e assegurou um ponto na classificação (tem agora 162 contra 164 do líder, o brasileiro Bruno Junqueira) e um lugar na primeira fila do grid de largada. O grid vai ser definido amanhã à tarde. A sessão, hoje, foi dominada pelos canadenses. Alex Tagliani, do Team Rocketsport, foi o segundo (1min07s477), e Patrick Carpentier, também da Forsythe, o terceiro (1min07s580). Os brasileiros não tiveram bom desempenho. O melhor foi Roberto Moreno, da Herdez, em oitavo, com 1min07s804. Bruno, da Newman-Haas, ficou em 11.º (1min08s012). Mario Haberfeld, da Conquest, registrou 1min08s153, o 15.º tempo, e Gualter Salles, da Dale Coyne, foi o 19.º e último, com 1min09s021. O português Tiago Monteiro, que na primeira sessão livre, disputada pela manhã e que começou com pista molhada, havia sido o mais rápido, terminou a sessão que determinou o grid provisório em 13.º lugar, com 1min08s112.