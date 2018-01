Paul Tracy faz pole provisória na Cart O canadense Paul Tracy fez hoje a pole provisória para o GP da Cidade do México, com 1min28s842. O brasileiro Bruno Junqueira cravou o segundo tempo (1min28s905) no Autódromo Hermanos Rodriguez. Mário Haberfeld ficou em 13.º e Gualter Salles, em 20.º. O grid será definido amanhã à tarde.