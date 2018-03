Paul Tracy fica com a pole provisória No automobilismo, muitas vezes ser o último é um ótimo negócio. O raciocínio, claro, não vale para corridas, mas não ajuda bastante em treinos de classificação. Foi o que aconteceu hoje, na primeira tomada de tempos para o GP da Inglaterra da F-Cart, quarta etapa da temporada, disputada com o céu fechado. O canadense Paul Tracy, da Forsythe, foi o último a entrar na pista, pegou o asfalto mais emborrachado e cravou a pole provisória, com 37s006 (186.619 km/h), superando o brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, o melhor até então com 37s022 (286.537 km/h). Com isso, adicionou mais um ponto aos 64 que já tinha na liderança do campeonato e garantiu um lugar na primeira fila na corrida de segunda-feira. O francês Sebastien Bourdain, companheiro de Junqueira, fez o terceiro tempo (37s112), com Oriol Sérvia, o espanhol da Patrick Racing, em quarto (37s254). O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, foi o 12.º (38s073), Mário Haberfeld, da Conquest, o 13.º (38s199) e Roberto Moreno, da Herdez, com sérios problemas na sessão, ficou apenas em 18.º, com 40s726. Na verdade, não foi só a boa condição de pista encontrada que ajudou Tracy a ser o mais rápido hoje. Outro motivo foi o pacote aerodinâmico utilizado pela Forsythe. Numa explicação simples, as laterais do aerofólio traseiro da maioria dos carros são um retângulo; no carro de Tracy, as laterais têm um corte diagonal. Isso o torna mais rápido em pistas mistas. Mas o preço a pagar é a lentidão nos ovais. Como na fase européia da Cart as equipes só podiam escolher um pacote aerodinâmico, Tracy, pela lógica, terá poucas chances na etapa da Alemanha, sábado, no oval de Lausitz. Por enquanto, porém, o canadense comemora. "Tive um bom dia, o carro está rendendo bem nesta pista e tenho motivos para estar otimista?, disse o piloto, que na Inglaterra luta por sua quarta vitória em quatro etapas. Mas o otimismo não é só dele. "Meu carro está bom, dá para brigar, garante Junqueira, que pela primeira vez corre em Brands Hatch, mas aspira à pole na sessão de hoje. "Esse jeito de classificação, com um piloto por vez na pista, é bem legal?, elogia. Só que a tomada individual de tempos criou uma confusão hoje. A direção de prova errou a conta e não permitiu que os dois primeiros pilotos a irem à pista (o suíço Joel Camathias, da Dayle-Coyne, e Tiago Monteiro) dessem as quatro voltas rápidas combinadas. Eles deram apenas três. Os times reclamaram - Emerson Fittipaldi, sócio e chefe de equipe da Fittipaldi-Dingman, chiou bastante - e os pilotos tiveram o direito de voltar à pista, no meio do treino, para completar as quatro voltas. "Para o Tiago, acabou sendo bom, pois ele havia andado pouco pela manhã (nos treinos livres) e pode aproveitar melhor a pista?, disse Emerson. De fato, o tempo do português melhorou. Haberfeld, um dos poucos pilotos a utilizarem chassis Reynard - a maioria corre de Lola -, estava desapontado. "O carro já estava saindo de frente e ainda perdi um pedaço da frente na tomada de tempo. Assim, além de estar lento, tive de perder tempo para desviar do pedaço que ficou na pista?, lamentou. Já Moreno teve uma longa reunião com os engenheiros da Herdez, na tentativa de encontrar uma maneira de melhorar o carro para a sessão de amanhã.