Paul Tracy ganha, Bourdais é o líder O canadense Paul Tracy venceu neste sábado o Grande Prêmio de Milwaukee da Champ Car, nos Estados Unidos. Mas, a liderança do campeonato é do francês Sebastien Bourdais, que terminou em sexto lugar na prova, mas ultrapassou o brasileiro Bruno Junqueira, que não correu por estar se recuperando de um acidente. O desempenho dos outros pilotos brasileiros na prova foi ruim. Cristiano da Matta terminou em 11.º lugar e Ricardo Sperafico foi o 14.º colocado. Bourdais lidera a temporada com 77 pontos, com Justin Wilson em segundo com 70 e Bruno Junqueira estacionado nos 59 pontos. A próxima etapa é no dia 19 de junho, quando será disputado o GP de Portland, também nos Estados Unidos. Confira a classificação final da corrida: 1.º - Paul Tracy (CAN/Lola/Ford), 1h45min01s259; 2.º - A.J. Allmendinger (EUA/Lola/Ford), a 3s369; 3.º - Oriol Servia (ESP/Lola/Ford), a 6s120; 4.º - Justin Wilson (ING/Lola/Ford), a 6s859; 5.º - Jimmy Vasser (EUA/Lola/Ford), a 8s331; 6.º - Sebastien Bourdais (FRA/Lola/Ford), a 1 volta; 7.º - Mario Domínguez (MEX/Lola/Ford), a 1 volta; 8.º - Ronnie Bremer (DIN/Lola/Ford), a 1 volta; 9.º - Timo Glock (ALE/Lola/Ford), a 2 voltas; 10.º - Alex Tagliani (CAN/Lola/Ford), a 3 voltas; 11.º - Cristiano da Matta (BRA/Lola/Ford), a 4 voltas; 12.º - Nelson Philippe (FRA/Lola/Ford), a 5 voltas; 13.º - Marcus Marshall (AUS/Lola/Ford), a 5 voltas; 14.º - Ricardo Sperafico (BRA/Ford/Lola), a 10 voltas). Não completaram a prova: Bjorn Wirdheim (SUE/Ford/Lola), Andrew Ranger (CAN/Ford/Lola) e Ryan Hunter-Reay (EUA/Ford/Lola), todos por acidente. Em negrito os pilotos brasileiros.