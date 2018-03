Paul Tracy ganha etapa da Cart O piloto canadense Paul Tracy venceu neste domingo o GP de Vancouver, no Canadá, a 11º etapa do campeonato da Cart. Ele cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 17s446 sobre o segundo colocado, o brasileiro Bruno Junqueira. Em terceiro ficou o francês Sebastien Bourdais. No campeonato, Paul Tracy lidera com 161 pontos contra 141 de Bruno Junqueira e 125 do mexicano Michel Jourdain Jr. A próxima etapa será domingo, em Road América.