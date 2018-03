Paul Tracy garante a pole na Cart O canadense Paul Tracy ganhou o dia sem fazer força. Garantiu neste domingo a pole position para o GP da Inglaterra da Cart, que acontece na segunda-feira, em Brands Hatch, sem ao menos precisar lutar pela posição no segundo treino de classificação. O tempo que fez na primeira tomada oficial, no sábado, foi suficiente. O piloto da Forsythe foi beneficiado pelo aumento da temperatura em relação ao dia anterior. Com isso, os tempos não baixaram e ele pôde comemorar sua primeira pole no ano. Ao seu lado na primeira fila estará o francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas. Bruno Junqueira, companheiro de Bourdais, em terceiro no grid, é o melhor brasileiro. Ele não conseguiu posição superior por dois fatores: seu carro não teve o mesmo rendimento do sábado (quando o clima estava mais frio) e ao ir à pista, foi informado erradamente pelo pessoal de sua equipe que tinha o segundo lugar no grid garantido. Não tinha. Bourdais, que acabará de fazer sua tomada de tempos, cravou 37s044 na melhor volta. O brasileiro não sabia disso e, com o carro ruim e a informação equivocada, achou melhor não forçar. Resultado: marcou apenas 37s225 e perdeu a chance de sair na terceira fila, apesar de no sábado ter feito um tempo (37s022) superior ao obtido neste domingo pelo francês. Só que o regulamento da Cart dá um lugar na primeira fila ao mais rápido do primeiro treino classificatório e outro para o melhor na segunda tomada de tempos - o pole é o mais rápido dos dois, no caso Tracy, que no sábado marcou 37s006. Parece que a Newman-Haas não sabia disso. "Como a equipe me informou que eu estava em segundo, até pensei em tentar superar o Tracy, mas desisti logo, pois o carro não estava bom. Além disso, o terceiro lugar é minha posição de largada no ano e a prova é longa, muita coisa vai acontecer??, disse Bruno. A corrida terá 160 voltas, na pista de 1.918 m, segundo medição oficial da Cart, e não 1.930, como foi inicialmente divulgado. Mas Bruno sabe que, na estreita pista de Brands Hatch, precisará ganhar posições logo no início, ou então nos pit stops. "Aqui é quase impossível ultrapassar.?? Uma boa estratégia de corrida também é a esperança dos brasileiros Mário Haberfeld (Conquest) e Roberto Moreno (Herdez), respectivamente 11º e 12º colocados no grid. "Mudamos muita coisa no carro de sábado para hoje, melhorou, mas continua saindo de frente. Vamos ver??, afirmou Haberfeld. "A equipe trabalhou bem e estou com um carro acertado e consistente. Estou com uma expectativa positiva para esta corrida??, garantiu Moreno, que no sábado enfrentou problemas com a mangueira de combustível de seu carro e quase não andou. Tiago Monteiro, o piloto português da equipe Fittipaldi-Dingman, larga em 15º lugar. Recorde - Se vencer nesta segunda-feira, Paul Tracy se juntará a Al Unser Jr. (1990), Alessandro Zanardi (1999) e Cristiano da Matta (2002) como os únicos pilotos a vencerem quatro vezes seguidas na Cart. O canadense já fez história este ano ao ganhar as três primeiras provas da temporada, feito inédito até então. O GP da Inglaterra terá início às 10 horas e a Rede TV! não vai transmiti-lo por causa dos compromissos comerciais que tem em sua programação matutina. A emissora exibirá flashes da corrida e matérias em seus telejornais. A prova acontece numa segunda-feira porque é feriado bancário no Reino Unido. O ex-pilotos de F-1 Mário Andretti e Damon Hill, campeões mundiais de 1978 e 1986, respectivamente, serão os mestres de cerimônia (Grand Marshall) do GP. Estarão encarregados de dar as bandeiradas da competição. Confira o grid de largada da prova: 1º Paul Tracy (CAN) - 37s006 2º Sebastien Bourdais (FRA) - 37s044 3º Bruno Junqueira (BRA) - 37s022 4º Oriol Servia (ESP) - 37s254 5º Alex Tagliani (CAN) - 37s422 6º Adrian Fernandez (MEX) - 37s468 7º Mario Dominguez (MEX) - 37s544 8º Darren Manning (EUA) - 37s565 9º Patrick Carpentier (CAN) - 37s580 10º Michel Jourdain Jr. (MEX) - 37s705 11º Mario Haberfeld (BRA) - 37s719 12º Roberto Moreno (BRA) - 37s730 13º Alex Yoong (MAL) - 37s865 14º Jimmy Vasser (EUA) - 37s982 15º Tiago Monteiro (POR) - 38s073 16º Ryan Hunter-Reay (EUA) - 38s115 17º Patrick Lemarie (FRA) - 38s286 18º Joel Camathias (FRA) - 38s290 19º Rodolfo Lavin (MEX) - 38s423