Paul Tracy inicia desafio na F-Cart Líder da temporada de F-Cart com 184 pontos, 20 a mais que o brasileiro Bruno Junqueira, o canadense Paul Tracy tem um desafio domingo em Montreal. Venceu o terceiro GP do ano em seu país ? ganhou em Vancouver e Toronto. ?Vencer todas as provas no Canadá seria ótimo?, disse. Os primeiros treinos acontecem nesta sexta-feira.