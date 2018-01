Paul Tracy quebra recorde na F-Cart O canadense Paul Tracy, da Forsythe, entrou hoje para a história da F-Cart ao vencer o GP de Long Beach. Ele se tornou o primeiro piloto a ganhar as três primeiras provas de uma temporada. O mexicano Adrian Fernandez, da Fernandez Racing, foi o segundo colocado, e o brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, completou o pódio, em terceiro. Tracy contou com boa dose de sorte para chegar ao recorde. Estava em segundo lugar na volta 84 das 90 da corrida, quando o mexicano Michel Jourdain Jr., que largou na pole e liderou a maior parte da prova no circuito de rua da cidade californiana, parou para seu último pit stop. Na operação, o carro de Jourdain apagou e os mecânicos não conseguiram colocá-lo mais em funcionamento. Enquanto o mexicano era consolado, Tracy assumia a ponta. A vitória de hoje foi a 22.ª no canadense na categoria. Ele lidera o campeonato com 64. Bruno Junqueira vem em segundo, com 38, e Jourdain soma 35. O brasileiro Mário Haberfeld, da Conquest, foi o nono colocado em Long Beach, e o português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, o 11.º. Roberto Moreno, da Herdez, não completou. Ele bateu no carro do mexicano Rodolfo Levin, da Walker, que havia se acidentado e ficou parado na pista. O brasileiro não conseguiu desviar. Moreno é o sexto na classificação, com 18 pontos. Haberfeld tem 16, em sétimo, e Monteiro soma oito, em 11.º. O próximo GP será em 5 de maio, na Inglaterra.