Paul Tracy vence a segunda na Cart O canadense Paul Tracy conquistou neste domingo o Grande Prêmio de Monterrey de Fórmula Cart, no México. O piloto da equipe Player?s/Forsythe repetiu o resultado da primeira prova da competição, disputada há um mês na cidade de San Petersburgo, nos Estados Unidos. O mexicano Michel Jourdain (Team Rahal) também subiu ao pódio, repetindo o segundo lugar alcançado na corrida de abertura do campeonato de 2003. Em terceiro lugar ficou o canadense Alex Tagliani (Rocketsports Racing), seguido pelo mexicano Adrián Fernández (Fernández Racing) e pelo brasileiro Bruno Junqueira (Newman/Haas Racing). Tracy, de 35 anos, percorreu as 85 voltas do circuito Parque Fundidora de Monterrey, de 3,2 quilômetros, em 2h03min04, com uma velocidade média de 140,3 km/h. Depois de Bruno Junqueira, o melhor brasileiro foi Roberto Moreno (Herdez Competition), que ficou em sexto. Mario Haberfeld (Mi-Jack Racing) e Thiago Monteiro (Fittipaldi-Dingman) não completaram a prova. Confira a classificação final da prova: 1º Paul Tracy (CAN) - 2h03m04s677 2º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 2s039 3º Alex Tagliani (CAN) - a 12s030 4º Adrian Fernandez (MEX) - a 14s239 5º Bruno Junqueira (BRA) - a 14s850 6º Roberto Moreno (BRA) - a 30s933 7º Darren Manning (ING) - a 35s183 8º Patrick Carpentier (CAN) - a 1 volta 9º Alex Yoong (MAL) - a 1 volta 10º Patrick Lemarie (FRA) - a 1 volta 11º Joel Camathias (FRA) - a 1 volta 12º Ryan Hunter-Reay (EUA) - a 2 voltas 13º Mario Domínguez (MEX) - a 2 voltas 14º Jimmy Vasser (EUA) - a 3 voltas 15º Rodolfo Lavín (MEX) - a 4 voltas