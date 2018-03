Paul Tracy vence etapa da Champ Car O campeão da Champ Car, o canadense Paul Tracy, da equipe Forsythe, abriu a temporada com vitória. Neste domingo, no circuito de Long Beach, obteve nada menos que a quarta vitória nas ruas da pequena cidade do Sul da Califórnia, a 27ª na carreira. Bruno Junqueira, da Newman-Haas, segundo no campeonato de 2003, terminou também em segundo. E reclamou das novas regras, que limita o piloto de usar sempre que desejar a pressão do turbo: "Isso não é corrida. O público veio aqui para assistir a uma luta entre eu e o Tracy e não viu nada porque tive de acatar as novas regras." Bruno cruzou cinco segundos atrás. O seu companheiro, Sebastien Bourdais, completou o pódio. Os outros dois brasileiros que disputam a Champ Car, Tarso Marques, da Dale Coyne, e Alexandre Sperafico, MI-Jack Conquest, abandonaram a prova ainda na primeira volta por envolverem-se em acidentes. Tracy lidera com 32 pontos seguido por Junqueira, com 29. A próxima etapa será dia 23 de maio em Monterrey, no México.