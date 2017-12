Paul Tracy vence GP de Milwaukee O vencedor da quarta etapa da Fórmula Indy, organizada pela Cart (Championship Auto Racing Teams) foi Paul Tracy. Neste domingo, na cidade norte-americana de Milwaukee, o piloto canadense largou em segundo e completou as 250 voltas da Miller Lite 250 na frente do mexicano Adrian Fernández, que largou na pole, e do italiano Max Papis, que largou em 17º. A última vitória de Tracy havia sido em Vancouver, no Canadá, há dois anos. O melhor brasileiro foi Christian Fittipaldi, que ficou em quarto lugar após largar em 15º. Bruno Junqueira e Cristiano da Matta completaram a prova em décimo e 11º, respectivamente. Tony Kanaan, que chegou a figurar entre os três primeiros, teve problemas com o motor e abandonou na 92ª volta. ?Tivemos um bom começo de prova e consegui ficar em uma boa colocação. O carro não estava muito bom. Foram quatro corridas até agora e não consegui terminar nenhuma?, disse Kanaan. Tracy liderou quase a prova toda e fez duas paradas. Com a vitória, assumiu a terceira colocação no campeonato, atrás do mexicano Michael Jourdain Jr., que chegou em quinto e assumiu a liderança, e do escocês Dario Franchitti, que caiu para segundo. O melhor brasileiro é Cristiano da Matta, o quinto. A próxima etapa será no domingo, em Monterey, Califórnia. Resultado: 1) Paul Tracy (Green, 1h59min03s089) 2) Adrian Fernandez (Fernandez Racing) 3) Max Papis (Sigma) 4) Christian Fittipaldi (Newman Haas) 5) Michel Jourdain Jr. (Rahal) 6) Scott Dixon (Ganassi) 7) Michael Andretti (Motorola) 8) Kenny Brack (Ganassi) 9) Jimmy Vasser (Rahal) 10) Bruno Junqueira (Ganassi) 11) Cristiano da Matta (Newman Haas) Classificação do campeonato: 1) Michel Jourdain Jr., 42 pontos 2) Dario Franchitti, 35 3) Paul Tracy, 32 4) Max Papis, 32 5) Cristiano da Matta, 29 6) Michael Andretti e Adrian Fernandez, 28 8) Christian Fittipaldi, 27 9) Bruno Junqueira, 26 10) Alex Tagliani, 26 19) Tony Kanaan, 1