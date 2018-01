Paul Tracy vence na abertura da Cart Os pilotos brasileiros começaram bem a temporada 2003 da Cart, neste domingo, no GP de St. Petersburg, a prova nas ruas da cidade da Flórida, nos Estados Unidos. Bruno Junqueira ficou em terceiro lugar, Mario Haberfeld foi o quarto e Roberto Moreno veio logo atrás, em quinto. A vitória ficou com o canadense Paul Tracy, seguido pelo mexicano Michel Jourdain Jr. Paul Tracy, da equipe Forsythe Racing, que havia largado na segunda posição, demorou apenas 35 voltas para se tornar o líder, aproveitando-se de problemas na suspensão do carro do estreante Sebastien Bourdais, que precisou de uma longa parada nos boxes e terminou em 11º lugar. A prova deste domingo marcou a estréia do novo pacote técnico da Cart, no qual todos os carros são equipados com motor Ford-Cosworth turbo e pneus Brigestone. Há apenas duas opções de chassi: Lola e Reynard. E Paul Tracy provou que o ajuste no motor é fundamental para brigar pelo título. Ele teve média de 144,9 km/h, contra 144,7 km/h do mexicano Michel Jourdain Jr., que havia largado em quinto e chegou em segundo lugar. "Isso foi ótimo para o começo de temporada. É muito bom voltar ao ciclo de vencedores", disse o canadense. Brasileiros - Bruno Junqueira, vice em 2002, terminou em terceiro, depois de ter largado em sétimo. O paulista Mario Haberfeld foi o quarto, mesmo correndo com o chassi Reynard, que durante os testes no início do ano era superado pelos da Lola. Haberfeld é um dos poucos pilotos que adotaram o Reynard e foi o mais bem colocado entre eles. O carioca Roberto Pupo Moreno foi o brasileiro com melhor aproveitamento. Depois de sair apenas na 15ª posição, o piloto da Herdez Competition chegou em quinto. Emerson Fittipaldi também teve o que comemorar. Em sua estréia como dono de equipe, conseguiu um sétimo lugar com o piloto português Thiago Monteiro, que havia largado apenas em 16º. A próxima etapa da Cart será no dia 23 de março, no GP de Monterrey, no México. Confira a classificação final da prova: 1º Paul Tracy (Canadá) - 2h04m28s904 2º Michel Jourdain Jr. (México) - a 12s136 3º Bruno Junqueira (Brasil) - a 16s570 4º Mario Haberfeld (Brasil) - a 42s698 5º Roberto Moreno (Brasil) - a 56s461 6º Jimmy Vasser (EUA) - a 1 volta 7º Thiago Monteiro (Portugal) - a 2 voltas 8º Patrick Carpentier (Canadá) - a 3 voltas 9º Joel Camathias (Suíça) - a 3 voltas 10º Patrick Lemarie (França) - a 4 voltas 11º Sebastien Bourdais (França) - a 9 voltas 12º Oriol Servia (Espanha) - a 10 voltas