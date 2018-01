Paulista capota mas faz pole na Clio Um fato incomum marcou nesta sexta-feira o treino para a 7ª etapa da Copa Clio, que será disputada neste sábado à tarde no Autódromo Internacional de Curitiba. O paulista André Bragantini capotou seu carro, que ficou bastante danificado, pela manhã, durante o treino livre. Voltou para o box, alugou outro Clio - do brasiliense Renato Constantino, que estava disponível - e à tarde cravou a pole position para a corrida, com 1min40s132, média de 133,276 km/h. ?Passei o acerto do meu carro para o que aluguei e ele aceitou bem. Tão bem que nem acreditei?, disse Bragantini, quinto colocado (58 pontos) no campeonato liderado por Elias Júnior (74).