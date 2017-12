Paulista conquista título no Kart O paulista Alan Hellmeister é o primeiro campeão estadual de kart na categoria Intercontinental C Sudam, que segue regulamento internacional e reúne os principais pilotos do País. Ele venceu a etapa de encerramento da temporada, disputada no último sábado, em Aldeia da Serra, e garantiu o título depois de um empolgante duelo com Sérgio Jimenez, que ficou com o vice. Os dois terminaram empatados na classificação geral com 102 pontos e o título foi decidido pelo número de vitórias: Alan conquistou quatro, contra três de Sérgio.