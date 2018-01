Paulista faz a pole na F-Renault Com destaque para a pole conquistada pelo paulista Fábio Carbone, os brasileiros começaram com o pé direito a primeira etapa do Campeonato Italiano de Fórmula Renault. O paranaense Augusto Farfus Júnior e o carioca Popó Bueno ficaram com a terceira e a quarta colocações em seus grupos e, em função do encadeamento do grid, largarão na 6ª e 8ª posições da corrida neste domingo em Vallelunga, na Itália. Os melhores do grid em Vallelunga: 1) Fábio Carbone, Brasil, ADM Junior Team , 1min11s887, média de 161,353 km/h. 2) Cesar Campanico, Portugal, Prema Power Team, 1min11s969. 3) Ryan Briscoe, Austrália, Prema Power Team, 1min12s008. 4) Ronnie Quintarelli, Ítália, Cram Competition, 1min 12s364. 5) Alessandro Vitacollona, Cram Competition, 1min12s283. 6) Augusto Farfus Jr, Brasil, R C Motorsport, 1min12s430. 7) Davide di Benedetto, itália, Catania Corse, 1min12s414. 8) Popó Bueno, Brasil, Cram Competition, 1min12s447.