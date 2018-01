Paulista vence quarta etapa da F-Truck O paulista Renato Martins (Volkswagen) ganhou neste domingo a quarta etapa do Brasileiro de F-Truck, em Brasília, prova marcada por vários acidentes. O paulista Roberval Andrade (Scania) e o gaúcho Thiago Grison (Volvo) chegaram em segundo e terceiro, respectivamente. Djalma Fogaça (Ford) abandonou neste domingo, mas mantém a liderança do campeonato, com 78 pontos. Martins tem 68 e Andrade, 51.