Paulistas e cariocas vencem no Mitsubishi Os paulistas Ricardo Vivolo e Marcelo Vivolo, de Campinas, na categoria Graduados, e a dupla Frederico Bailune/Felipe Bailune, do Rio de Janeiro, na Turismo, venceram sábado a quarta etapa do Mitsubishi MotorSports Sudeste 2004, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O rali de Regularidade da Mitsubishi Motors reuniu 229 duplas em um dos percursos mais acidentados da competição. O navegador Marcelo Vivolo, 21 anos, bicampeão do Rally dos Sertões, retornou ao Mitsubishi MotorSports, onde começou a competir, novamente ao lado de seu pai. Muita emoção de pai e filho, que não esconderam a alegria por mais essa conquista. "Voltar é sempre muito bom. Fazia tempo que não disputava o Mitsubishi MotorSports. Adorei esse retorno às origens. Foi uma prova bem técnica, que exigiu muito da navegação. Uma etapa diferente, em função das características da região, de serra, com curvas muito fechadas", explica Marcelo. Os líderes na classificação geral das duas categorias, após quatro etapas, são do Rio de Janeiro: Marcus Rezende e Paula Vera somam 33 pontos na Turismo, enquanto Thiago Rossato de Freitas e Lucas Magalhães chegaram em terceiro na prova de Itaipava e assumiram o primeiro lugar no Geral da Graduados, com 46 pontos. A próxima etapa de 2004 será em Curitiba, no Paraná, dia 25 de setembro.