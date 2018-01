Paulistas superam cariocas na Stock Car Os pilotos paulistas deixaram os cariocas para trás nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para a etapa da Stock Car no autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Carlos Alves foi o mais rápido (1m56s387) e Ingo Hoffmann ficou em segundo lugar (1m56s640). A seguir, vieram três cariocas: Gualter Salles (1m56s699), Duda Pamplona (1m56s699) e Cacá Bueno (1m56s910). Dos pilotos que estão na frente na classificação, Ingo, segundo colocado com 99 pontos, foi o melhor. O líder David Muffato (108) fez apenas o 19º tempo (1m58s491), enquanto Guto Negrão, terceiro colocado na tabela, com 85 pontos, ficou em 12º (1m58s037). O treino desta sexta serviu para os pilotos buscarem o melhor acerto dos carros para a sessão que define o grid, neste sábado, a partir das 12h45.