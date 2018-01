Paulo Gomes vence Stock Car O veterano Paulo Gomes, de 52 anos, dominou com facilidade a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, disputada neste domingo, no autódromo de Tarumã, diante de um público estimado em 20 mil pessoas. Depois da comemoração no pódio, Paulão disse que suas declarações da véspera, quando garantira que esta seria a última corrida da Stock Car em Tarumã por causas das más condições de segurança, tiveram como objetivo chamar a atenção para a necessidade de reformas na pista. Com apenas 20 carros no grid ? 10 pilotos abandonaram a prova no sábado em protesto contra a falta de segurança -, a expectativa de uma prova acidentada não se materializou. A rigor, apenas uma espetacular batida de Nono Figueiredo na última curva e na última volta, chegou a preocupar. ?Acho que peguei o óleo deixado provavelmente pelo carro de Beto Giorgi. Tentei passar para parte menos suja, mas o carro escapou de traseira e foi acertar a barreira de pneus. Felizmente, além dos danos materiais, foi apenas um grande susto?, comentou. O consolo é da equipe terminaria sendo o 7º lugar de Affonso Giaffone Netto. Com Paulão escapando sem dificuldades, a corrida viveu dos duelos entre David Muffato e Duda Pamplona pelo segundo lugar e Chico Serra e Ingo Hoffmann pelo quarto. Nas últimas voltas, Duda perdeu ação e foi superado por Ingo, que havia ultrapassado Chico numa manobra arriscada. No final, Ingo ainda ameaçou o segundo lugar, mas Muffato conseguiu manter a posição. O resultado da prova: 1) Paulo Gomes (SP), 33 voltas em 40min29s416, média de 147,484 km/h; David Muffato (PR); 3) Ingo Hoffmann (SP); 4) Chico Serra (SP); 5) Duda Pamplona (RJ); 6) Rogério Motta (SP) e 7) Affonso Giaffone Netto (SP). A nova classificação do campeonato: 1) Chico Serra, 30 pontos; 2) Paulo Gomes, 20; 3) David Muffato e Beto Giorgi, 15; 5) Ingo Hoffmann e Rogério Motta, 12. Próxima etapa: 6 de maio, em São Paulo.