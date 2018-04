Paulo Henrique Ganso vive dia de fã e se empolga com a Fórmula 1

SÃO PAULO - Acostumado a ser o centro das atenções, o meia Paulo Henrique Ganso, do Santos, viveu o seu dia de fã da Fórmula 1 nesta sexta-feira. O jogador visitou pela primeira vez o circuito de Interlagos, em São Paulo, e passou pelos boxes da Renault, onde encontrou com o piloto brasileiro Bruno Senna.

O jogador fez algumas embaixadinhas e convidou Senna para a brincadeira, que recusou: "Essa não é a minha área, deixa com você", divertiu-se o piloto, antes de voltar às pistas para a segunda sessão de treinos livres para o GP do Brasil, que acontecerá neste domingo.

Paulo Henrique Ganso ficou bastante entusiasmado com a grandiosidade da Fórmula 1. "É animal. Estou feliz de ver a estrutura que eles têm. Vi os carros, o volante, é muito botão junto. Posso me imaginar sentado no carro, mas dirigir é difícil", brincou.

Como não poderia ser diferente, Paulo Henrique Ganso teve de falar sobre futebol. O santista apontou que a briga pelo título do Campeonato Brasileiro está aberta faltando apenas duas rodadas para o fim da temporada, mas vê o Corinthians em vantagem. "O Corinthians está na frente na disputa para o título, mas o Vasco também está no páreo e vai ser difícil. Que vença o melhor", afirmou.