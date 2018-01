Paulo Salustiano vence na F-Renault O paulista Paulo Salustiano obteve hoje, em Curitiba, a sua primeira vitória na F-Renault brasileira, beneficiado por um erro de Marcos Gomes na penúltima das 24 voltas, mas também graças à sua persistência. Ele largou em segundo, passou boa parte da fase inicial da corrida atacando o então líder Gustavo Sonderman, depois teve de brigar com Gomes ? que numa bela manobra o ultrapassou e a Sonderman ao mesmo tempo -, mas não desanimou. No final, aproveitou uma escapada do adversário para assumir a liderança e ganhar a corrida. ?A corrida teve um ritmo intenso. Briguei primeiro com o Sonderman e depois o Marquinhos (Gomes) chegou. Tive que buscá-lo, mas no fim deu tudo certo?, comemorou Salustiano, piloto da M4T Motorsport, que completou a prova em 32min28s470. De fato a corrida foi bastante disputada, com ?pegas? em todos os pelotões. Gomes, da S Competições, largou em nono, ganhou várias posições com muita ousadia e, na metade da corrida, estava em terceiro. Na 14.ª volta, colocou o carro ao lado do de Salustiano para fazer a ultrapassagem, no mesmo momento em que o pneu do carro do líder Sonderman furava e o obrigava a deixar a corrida. Salustiano ficou ?encaixotado? e Gomes passou os dois ao mesmo tempo. Líder, Gomes não conseguiu abrir, pois Salustiano não deixou. Mas acabou perdendo a concentração, errou a freada na reta oposta na penúltima volta e acabou entregando a vitória de bandeja para o adversário. ?O erro aconteceu porque eu não estava concentrado o suficiente. Espero aprender a lição?, disse o filho do ex-piloto Pedro Gomes, que terminou o GP 0s947 atrás do vencedor. Patrick Rocha (Giaffone Motorsport), que largou em 12.º e teve o carro reconstruído durante a madrugada por causa do acidente que sofreu no sábado, foi o terceiro. Zeca Cardoso (Amir Nasr) foi o quarto; Renato David (Bassani), o quinto; e Gustavo Foizer (S Racing), o sexto. Gomes, agora, lidera o campeonato com 44 pontos. Renato David tem 36; Allan Khodair (bateu hoje) 31; Salustiano, 30; e Rocha, 22. A terceira etapa da F-Renault brasileira será no dia 29, em Brasília. F-Clio ? Na primeira etapa do campeonato, realizada hoje também em Curitiba, a vitória foi do brasiliense Alexandre Conill, que completou as 24 voltas em 41min21s096 e lidera o campeonato com 21 pontos. Em segundo ficou o paulista Luiz Frediani Jr. (16 pontos), com outro paulista, Vicente Siciliano (12), em terceiro.