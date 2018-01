Pedro de la Rosa é o 1º na França A McLaren dominou o primeiro dia de treinos em Magny-Cours, para o GP de Fórmula 1 da França, no domingo, com Pedro de la Rosa e Juan Pablo Montoya. O piloto espanhol foi o melhor nas duas primeiras sessões de treinos livres - 1m14s778 na primeira e 1m14s460, na segunda. Já o colombiano Juan Pablo Montoya marcou 1m15s129 no tempo combinado. Na segunda sessão, os brasileiros voltaram a correr forte e também subiram de posição. Rubens Barrichello (14º no primeiro treino, com 1m17s389) terminou em sétimo, cravando 1m15s605, enquanto Felipe Massa (16º na primeira sessão, com 1m17s777) e sua Sauber fecharam em 13º, com 1m16s753. Confira os tempos combinados (da primeira e segunda sessão): 1. Pedro de la Rosa (ESP) - McLaren - 1min14s460 2. Juan Pablo Montoya (COL) - McLaren - 1min15s129 3. Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1min15s183 4. Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min15s204 5. Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min15s255 6. Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1min15s483 7. Takuma Sato (JAP) - BAR - 1min15s530 8. Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min15s605 9. Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min15s774 10. Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min15s877 11. Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min15s925 12. Jenson Button (ING) - BAR - 1min16s038 13. David Coulthard (ESC) - Red Bull - 1min16s371 14. Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber - 1min16s430 15. Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1min16s753