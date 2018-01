Pedro de la Rosa é o mais rápido em Jerez O espanhol Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, foi o mais rápido neste sábado em pista molhada no autódromo de Jerez de la Frontera, na Espanha, que continua recebendo as equipe de Fórmula 1, que se preparam para a temporada a ser aberta em 12 de março, no Bahrein. Na verdade, os testes foram organizados pela fornecedora francesa de pneus a algumas equipes da categoria ? a Michelin. A pista ainda foi molhada artificialmente para receber os carros de McLaren, Honda e Red Bull. Em 101 voltas, De la Rosa chegou a 1min28s451. O brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, fez 97 voltas, a melhor em 1min29s617, o segundo melhor tempo. O terceiro foi do austríaco Christian Klien, piloto da Red Bull, que em 83 voltas alcançou 1min29s842. As equipes deram por concluídos seus testes da semana. Na terça-feira, McLaren (que terá também o piloto britânico Gary Paffet, além do espanhol), Toyota (com o italiano Jarno Trulli e o alemão Ralf Schumacher para os três dias) e Williams estarão em Jerez (com o alemão Nico Rosberg para quatro dias e o austríaco Alexander Wurz, para três, a partir de quarta). A Honda chega na quarta-feira, com o inglês Jenson Button para três dias e o também inglês Anthony Davidson para um, ficando Rubinho para os outros dois dias.