Pedro de la Rosa é o mais rápido nos treinos em Jerez O piloto espanhol Pedro de la Rosa (McLaren) foi o mais rápido da sessão de treinos livres da Fórmula 1 realizada nesta quinta-feira, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Em sua melhor das 123 voltas, ele marcou o tempo de 1min17s451. O italiano Giancarlo Fisichella (Renault) fez o segundo melhor tempo, com 1min17s479. Em terceiro ficou o australiano Mark Webber (Williams), que fez 1min7s767 em sua melhor volta. Já a novidade do dia veio da equipe Honda, do brasileiro Rubens Barrichello, que contratou o empresário do grupo Spice Girls, Simon Fuller, para desenvolver projetos de TV, rádio e internet que promovam a marca da equipe mundialmente. A previsão é de que a Honda lance o primeiro projeto em 2007. Confira a classificação dos testes desta quinta-feira: 1.º - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min17s451 (123 voltas) 2.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min17s479 (76) 3.º - Mark Webber (AUS/Williams) - 1min17s767 (104) 4.º - Jenson Button (ING/Honda) - 1min17s990 (118) 5.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber) - 1min18s179 (75) 6.º - Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - 1min18s278 (63) 7.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min18s542 (45) 8.º - Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min18s843 (60) 9.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1min18s929 (40) 10.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min19s083 (103) 11.º - Rauf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min19s320 (107) 12.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min19s394 (79) 13.º - Christijan Albers (HOL/Midland) - 1min20s685 (90) 14.º - Tiago Monteiro (POR/Midland) - 1min20s922 (63)