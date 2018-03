Pedrosa é o mais rápido na segunda sessão de treinos na França

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres, desta sexta-feira, para o Grande Prêmio da França de MotoGP. O líder do campeonato, com 81 pontos, ficou 49 milésimos do atual campeão do mundo, o australiano Casey Stoner, da Ducati. Na terceira posição, ficou o americano Colin Edwards, da Ducati, seguido pelo vice-líder do campeonato, o espanhol Jorge Lorenzo - que corre mesmo com os dois tornozelos machucados, após acidente espetacular durante o GP da China, no início de maio. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA: 1.º Dani Pedrosa (ESP/Honda/M) 1:34.227 2.º Casey Stoner (AUS/Ducati/B) a 0.049 3.º Colin Edwards (USA/Yamaha/M) 0.060 4.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha/M) 0.260 5.º Chris Vermeulen (USA/Suzuki/B) 0.403 6.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha/B) 0.659 7.º Shinya Nakano (JPN/Honda/B) 0.820 8.º Randy De Puniet (FRA/Honda/M) 0.846 9.º John Hopkins (USA/Kawasaki/B) 0.906 10.º Alex De Angelis (RSM/Honda/B) 1.012