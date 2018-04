Pedrosa fica com a pole da MotoGP em Indianápolis

Tannen Maury/EFE

Pedrosa (3) contorna curva do Circuito de Indianápolis, à frente de Mika Kallio, durante a classificação

INDIANÁPOLIS - O piloto espanhol Dani Pedrosa conseguiu neste sábado, em Indianápolis, a pole position da etapa dos Estados Unidos da MotoGP. Com sua Honda, ele cravou o tempo de 1min39s730 no treino de classificação no traçado misto de Indianápolis (o mesmo usado pela F-1, mas no sentido contrário) e garantiu a primeira posição no grid de largada da prova deste domingo.

Atual campeão e líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi conseguiu a terceira posição no grid, ao fazer o tempo de 1min40s609. Assim, ele vai largar atrás de seu companheiro na equipe Yamaha, o espanhol Jorge Lorenzo, que foi o segundo colocado no treino deste sábado (1min40s236).

Jorge Lorenzo é o único piloto que ainda pode tirar o título de Valentino Rossi nesta temporada - Indianápolis recebe a 12ª das 17 etapas previstas. Atualmente, o italiano lidera com 212 pontos, 50 de vantagem sobre o espanhol, que é o segundo colocado na classificação do campeonato.

O grid:

1.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda) 1min39s730.

2.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 1min40s236.

3.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1min40s609.

4.º - Alex de Angelis (RSM/Honda) 1min40s620.

5.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) 1min40s961.

6.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati Desmosedici) 1min41s067.

7.º - Toni Elías (ESP/Honda) 1min41s283.

8.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda) 1min41s309.

9.º - Marco Melandri (ITA/Kawasaki) 1min41s530.

10.º - James Toseland (ING/Yamaha) 1min41s620.

11.º - Loris Capirossi (ITA/Suzuki) 1min41s742.

12.º - Randy de Puniet (FRA/Honda) 1min41s773.

13.º - Niccolo Canepa (ITA/Ducati Desmosedici) 1min41s910.

14.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 1min42s038.

15.º - Mika Kallio (FIN/Ducati Desmosedici) 1min42s250.