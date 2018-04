Pedrosa larga na frente na última prova da MotoGP

Correndo em casa, o espanhol Daniel Pedrosa, da Honda, conquistou neste sábado a pole-position para a etapa final da MotoGP em 2007, o GP de Valencia. Ao seu lado na primeira fila estarão o campeão deste ano, Casey Stoner (Ducati) e o campeão do ano passado, Nicky Hayden (Honda), respectivamente segundo e terceiro. A largada está marcada para às 10 horas (de Brasília), e a corrida terá transmissão ao vivo no SporTV. Com o título já decidido em favor de Stoner, o que resta é a briga pelo vice, também praticamente definido em favor de Valentino Rossi. O italiano precisa de apenas um ponto, mas corre o risco de nem correr. Ele sofreu um acidente durante a classificação - suspeita-se que tenha quebrado três ossos da mão direita - e pode não alinha na 17.ª colocação no grid. "De manhã verei como estou e então tomarei uma decisão após considerar o que falar o doutor Costa. Nunca fiquei de fora de uma corrida em minha carreira e não a quero ficar agora", declarou Rossi, que não perdeu o bom humor. "Estou bem, mas estava melhor antes da queda." Vinte e quatro pontos atrás de Rossi na classificação, o pole Pedrosa precisa vencer e torcer para que o italiano não pontue para terminar em segundo no campeonato. Praticamente se despedindo da MotoGP, o brasileiro Alexandre Barros (Ducati) não teve um bom treino classificatório neste sábado e conseguiu apenas o 12.º lugar no grid. "Estou feliz por ter tido muitas oportunidades em minha carreira e por ter conseguido guiar no Mundial. Tenho 90% de chance de me aposentar daqui, mas eu me sinto bem. A vida não termina aqui", disse o brasileiro de 37 anos. Os 15 primeiros do grid: 1.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda), 1min31s517 2.º Casey Stoner (AUS/Ducati), 1min31s603 3.º Nicky Hayden (EUA/Honda), 1min31s903 4.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki), 1min31s963 5.º Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha), 1min32s074 6.º Makoto Tamada (JAP/Yamaha), 1min32s151 7.º John Hopkins (EUA/Suzuki), 1min32s165 8.º Loris Capirossi (ITA/Ducati), 1min32s261 9.º Carlos Checa (ESP/Honda), 1min32s273 10.º Marco Melandri (ITA/Honda), 1min32s367 11.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki), 1min32s617 12.º Alexandre Barros (BRA/Ducati), 1min32s714 13.º Shinya Nakano (JAP/Honda), 1min32s730 14.º Toni Elías (ESP/Honda), 1min32s790 15.º Colin Edwards (EUA/Yamaha), 1min33s021