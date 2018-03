Pedrosa largará na pole no GP da França de MotoGP

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, assegurou neste sábado o primeiro lugar no grid de largada do Grande Prêmio da França de MotoGP, que vai ser disputado no domingo, na versão mais curta do tradicional circuito de Le Mans. A largada para a corrida será às 9 horas (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo Sportv. A menos de um minuto do fim dos treinos classificatórios, Pedrosa superou os tempos do americano Colin Edwards (Yamaha) e do australiano Casey Stoner (Ducati), campeão mundial da categoria, respectivamente segundo e terceiro no grid. O italiano Valentino Rossi (Yamaha) largará em quarto.