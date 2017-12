Pedrosa quebra recorde no último dia de testes na MotoGP No último dia de treinos livres da MotoGP no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, o piloto espanhol Dani Pedrosa, da equipe Repsol Honda, conseguiu nesta quinta-feira estabelecer o novo recorde do autódromo. Ele fez a marca de 1min39s910 - mais de 0,5 segundos abaixo do tempo que era do italiano Valentino Rossi. O piloto brasileiro Alexandre Barros (Pramac D´Antin) conseguiu apenas a oitava colocação, com 1min41s276. Ele volta a correr na principal categoria da motovelocidade após disputar uma temporada na Superbike. Sete vezes campeão do mundo, Rossi (Yamaha Factory Racing) terminou o dia na segunda posição (1min40s123), seguido pelo seu compatriota Marco Melandri (Fortuna Honda), que ficou no terceiro posto ao cravar 1min40s524. A nota triste dos treinos desta quinta-feira foi a queda do britânico Jeremy McWilliams (Ilmor), que fraturou o fêmur esquerdo e o quarto dedo da mão esquerda. O atual campeão da MotoGP, o norte-americano Nicky Hayden, não participou dos treinos porque irá passar por uma operação no ombro direito. Os pilotos da principal categoria da motovelocidade só voltam à ativa no final de janeiro de 2007, quando farão novos testes. A próxima temporada começa a ser disputada no dia 10 de março, no Qatar. Veja os tempos desta quinta-feira: 1. Dani Pedrosa (Honda/ESP) - 1min39s910 2. Valentino Rossi (Yamaha/ITA) - 1min40s123 3. Marco Melandri (Honda/ITA) - 1min40s524 4. Chris Vermeulen (Suzuki/AUS) - 1min40s766 5. John Hopkins (Suzuki/EUA) - 1min41s049 6. Shinya Nakano (Honda/JAP) - 1min41s142 7. Colin Edwards (Yamaha/EUA) - 1min41s254 8. Alexandre Barros (Ducati/BRA) - 1min41s276 9. Loris Capirossi (Ducati/ITA) - 1min41s492 10. Casey Stoner (Ducati/AUS) - 1min41s595 11. Tadayuki Okada (Honda/JAP) - 1min43s392 12. Vittoriano Guareschi (Ducati/ITA) - 1min44s071 13. Jeremy McWilliams (Ilmor/GBR) - 1min44s661 14. Andrew Pitt (Ilmor/AUS) - 1min44s983