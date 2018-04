Pedrosa vence em Valencia e conquista o vice da MotoGP

Em uma prova perfeita, o espanhol Daniel Pedrosa, da Honda, venceu, neste domingo, a prova da Comunidade Valenciana, garantindo o vice-campeonato da MotoGP. Campeão por antecedência, o australiano Casey Stoner (Ducati) cruzou a linha de chegada em segundo, o norte-americano John Hopkins, da Suzuki, ficou na terceira colocação. "Não esperava o vice após a quinta colocação no ano passado, estou muito contente, foi fantástico! A moto respondeu muito bem hoje [domingo]", comemorou o geralmente comedido piloto espanhol. O italiano Valentino Rossi, pentacampeão mundial - somando as três categorias da motovelocidade - não agüentou a fratura que sofreu na mão esquerda após uma queda nos treinos de sábado - e abandonou. Esta foi a segunda vez na carreira de Rossi que ele não é pelo menos vice-campeão de uma categoria, a primeira foi em sua estréia na 125cc, em 1996, resultado que demonstra o quanto a temporada de 2007 foi péssima para o 'doutor', que teve outro recorde negativo no ano: o de ter ficado fora de pódios por quatro provas seguidas. Outro fato que marca a última prova do Mundial de MotoGP de 2007 foi a despedida do veterano brasileiro Alexandre Barros, que provavelmente se aposentará das pistas. Neste domingo o piloto da Pramac/Ducati terminou em sétimo, o que o deixou em décimo na classificação geral do ano. O espanhol Carlos Checa é outro que deu adeus a principal categoria do motociclismo de velocidade. Classificação do GP da Comunidade Valenciana: 1.º Daniel Pedrosa (ESP/Honda) 46min43s533 2.º Casey Stoner (AUS/Ducati) a 5s447 3.º John Hopkins (USA/Suzuki) a 20s404 4.º Marco Melandri (ITA/Honda) a 24s827 5.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) a 25s804 6.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) a 25s862 7.º Alexandre Barros (BRA/Ducati) a 29s470 8.º Nicky Hayden (USA/Honda) a 30s333 9.º Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) a 30s895 10.º Toni Elías (ESP/Honda) a 31s030 11.º Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha) a 38s763 12.º Carlos Checa (ESP/Honda) a 42s506 13.º Colin Edwards (USA/Yamaha) a 46s572 14.º Shinya Nakano (JPN/Honda) a 50s220 15.º Makoto Tamada (JPN/Yamaha) a 56s879 Os 10 primeiros da classificação final do Mundial de MotoGP: 1.º Casey Stoner (AUS) - 367 pontos 2.º Daniel Pedrosa (ESP) - 242 3.º Valentino Rossi (ITA) - 241 4.º John Hopkins (USA) - 189 5.º Marco Melandri (ITA) - 187 6.º Chris Vermeulen (AUS) - 179 7.º Loris Capirossi (ITA) - 166 8.º Nicky Hayden (USA) - 127 9.º Colin Edwards (USA) - 124 10.º Alexandre Barros (BRA) - 115