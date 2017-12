Pedrosa vence prova na China da MotoGP; Rossi abandona O fim de semana foi perfeito para o espanhol Daniel Pedrosa na MotoGP. Após conquistar a pole position, o estreante na categoria venceu a prova o GP da China, neste domingo, no circuito de Xangai. O piloto da equipe Repsol Honda completou a prova com o tempo de 44min07s734. "Estou muito feliz e muito surpreso. Estava muito concentrado, tentando conseguir o melhor tempo a cada volta, indo cada vez mais rápido", disse Pedrosa. O segundo posto da quarta etapa da temporada 2006 ficou com o norte-americano Nicky Hayden (44min09s234), também da Repsol Honda. O terceiro posto ficou com o seu compatriota Colin Edwards (Camel Yamaha), com 44min22s368. O italiano Valentino Rossi (Camel Yamaha), heptacampeão mundial, teve problemas mecânicos e abandonou a prova na quinta volta. Com os resultados deste domingo, a liderança do campeonato segue com Nicky Hayden, com 72 pontos, 13 a mais que o italiano Loris Capirossi, que está em segundo. Rossi ocupa o sexto posto, com 40 pontos. A quinta etapa da MotoGP será realizada na França, no circuito de Le Mans, no próximo domingo. Confira o resultado da MotoGP: 1. Daniel Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 44min07s734 2. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 44min09s234 3. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 44min22s368 3. Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 44min22s368 4. John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki)) - 44min26s999 5. Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 44min30s795 6. Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta Honda) - 44min31s613 7. Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 44min31s835 8. Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro Team) - 44min32s201 9. Sete Gibernau (ESP/Ducati Marlboro Team) - 44min36s092 10. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki Racing Team) - 44min41s549 11. Toni Elías (ESP/Fortuna Honda) - 44min43s050 12. Randy de Puniet (FRA/Kawasaki Racing Team) - 44min59s738 13. Kenny Roberts (EUA/Team Roberts) - 45min04s027 14. Carlos Checa (ESP/Tech 3 Yamaha) - 45min11s309 15. Alex Hoffmann (ALE/Pramac d´Antín MotoGP) - 45min18s906 16. James Ellison (GBR/Tech 3 Yamaha) - 45min30s809 17. José Cardoso (ESP/Pramac d´Antín MotoGP) - 45min42s884 Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - abandonou Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - abandonou