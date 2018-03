Pelé vira atração nos treinos oficiais O ex-jogador foi uma das atrações neste sábado do GP de Mônaco. "Aprendi a gostar de F-1 com os pilotos brasileiros, Emerson, Piquet e Senna", disse. A imprensa do mundo todo queria ouvi-lo. "Brasileiro aprende a pilotar na rua", afirmou para explicar o sucesso do País no automobilismo. Pelé conversou alguns instantes com Schumacher. "Ele pensa que é um craque mas acho que não é não", falou rindo. "De qualquer forma ele pode jogar futebol, mas eu não sou louco de pilotar o seu carro."