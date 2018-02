Penélopes ao volante de um Pajero A temporada 2003 do Mitsubishi MotorSports Sudeste, rali de regularidade promovido pela Mitsubishi Motors, começa em 12 de abril, em Ribeirão Preto. Ano a ano, a competição, que está em sua nona edição, vem mostrando um crescimento da participação das mulheres. Em duplas mistas ou femininas, elas marcam cada vez mais presença nas trilhas. Agora não será diferente. Entre as mulheres que estarão superando os desafios do Mitsubishi MotorSports Sudeste 2003, aparecem Luciana Bragante e Patrícia Romanatti, do Penélopes Rally Team. Elas estrearam na temporada passada, quando enfrentaram os muitos obstáculos das seis etapas pelo Brasil, participando da categoria Turismo - para iniciantes. Em 2003, voltam a competir em dose dupla: decidiram, além da regularidade, fazer rali de velocidade, disputando o Brasileiro de Cross Country. Leia mais no Jornal da Tarde