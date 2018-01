Penetras da F-1 se dão bem em Suzuka O penetra número 1. Carlos, seu nome, paulista 42 anos. Trabalhador de uma indústria de autopeças, casado com Katia, nissei, passeava pelo paddock do circuito com desenvoltura. Mesmo sem possuir credencial alguma. "Faço cara séria, como a dos seguranças, e os japoneses nem chegam perto de mim", explicou a técnica. Mas como ele entrou lá? "Vi uma fila de pessoas prestes a entrar numa van, lá fora, e as acompanhei. Os japoneses acreditam em você, não desconfiam." O penetra número 2. Vale a pena trabalhar no Japão? "Fui funcionário, no Brasil, de uma empresa que vende material de construção por quatro anos. Só o meu primeiro salário aqui foi maior que o fundo de garantia que recebi por quatro anos nessa empresa." Quanto dá para economizar? "Sem muito esforço, US$ 2 mil por mês. Se a esposa trabalhar, outros US$ 2 mil. Em dois anos já compramos um apartamento em São Paulo para quando voltarmos, daqui a uns três anos."