Penske e Panther duelam na Califórnia A Penske e a Panther vão entrar no oval do California Speedway, em Fontana, como favoritas para a terceira etapa da Indy Racing League, domingo, a Yamaha Indy 400. O circuito é o segundo maior da categoria ? 2 milhas (3,2 quilômetros) ? perdendo apenas para Indianápolis, que mede 2,5 milhas. Os testes de inverno provaram que a potência do motor será fundamental na corrida. Roger Penske e John Barnes, que utilizam o mesmo equipamento ? Dallara/Chevy ? apostam no acerto aerodinâmico. Leia mais no Jornal da Tarde