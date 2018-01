Penske é trunfo de Helinho para título Hélio Castro Neves está confiante para a disputa do título da IRL, domingo, na última etapa da temporada, no Texas. Ele tem 469 pontos contra 481 do americano Sam Hornish Jr., da equipe Panther, cujo carro tem apresentado melhor rendimento que os da Penske em ovais de 1,5 milha como o texano. ?Mas estou confiante. A Penske está fazendo um excelente trabalho e tenho condições de ficar com o título?, afirmou Helinho. Numa matemática simples, ele, para ser campeão, precisará vencer o GP e Hornish Jr. terá de ficar de terceiro para baixo.