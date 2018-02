Penske quer fundir IRL e Champ Car Roger Penske, dono da equipe Penske e um dos mais influentes dirigentes do automobilismo americano, apresentou terça-feira um plano para a fusão da Indy Racing League e da Champ Car. As categorias passam por dificuldades financeiras e a reunificação (havia uma única categoria até 1996, quando uma ala dissidente criou a IRL) está sendo considerada a melhor maneira de salvá-las. Kevin Kalkhoven, um dos sócios da empresa que administra a Champ Car, mostrou interesse na proposta de unificação, mas disse que, no momento, há ?obstáculos impossíveis de serem superados?. No entanto, Roger Penske deve apresentar nos próximos dias seu plano a Tony George, dirigente máximo da IRL, e nos EUA já há quem aposte que a fusão acontecerá rapidamente.