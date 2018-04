Pentacampeão de rali, Loeb tenta vaga na Toro Rosso

PARIS - O francês Sebastien Loeb, pentacampeão do Mundial de rali, está de olho em uma vaga na Fórmula 1 ainda para a temporada deste ano. Nesta terça-feira, ele confirmou que testará um carro da GP2 no circuito de Jerez, na Espanha, para se adaptar aos monopostos. A ideia é disputar o GP de Abu Dabi pela Toro Rosso.

Veja também:

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - Jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Loeb, de 35 anos, nunca escondeu seu desejo de correr na F-1. Nos últimos meses, ele tem pilotado karts com um capacete mais pesado, para fortalecer a musculatura do pescoço, fundamental para os pilotos da principal categoria do automobilismo.

"Se sua participação no último GP da temporada, em Abu Dabi, for confirmada, ele terá feito todos os testes para estar completamente pronto", diz uma nota divulgada pela assessoria do piloto em seu site oficial.

Depois de uma boa temporada em 2008, a Toro Rosso é a pior equipe do ano na Fórmula 1. Neste ano, a escuderia já demitiu o francês Sebastien Bourdais, substituto pelo espanhol Jaime Alguersuari. O outro piloto do time, Sebastien Buemi, também não tem correspondido à altura.