Perda da pole desaponta Ross Brawn Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, estava um pouco desapontado com a perda da pole position para a Williams de Ralf Schumacher. "Se pudessemos tomar as melhores parciais de Michael em tentativas diferentes de volta lançada, seu tempo seria pelo menos três décimos melhor que o do seu irmão." O desgaste verificado nos pneus durante os treinos de sexta-feira e hoje sugerem, segundo Brawn, que essa será a chave da corrida. "Evitar o consumo excessivo dos pneus e a definição da estratégia correta tornarão a prova interessante."