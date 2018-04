Pérez garante McLaren unida após polêmica com Button

BARCELONA - O mexicano Sergio Pérez garantiu nesta quinta-feira, véspera do início das atividades no circuito de Barcelona para o GP da Espanha, que o desentendimento com o inglês Jenson Button ficou no passado. Os pilotos da McLaren travaram uma acirrada disputa na última etapa, o GP do Bahrein, o que provocou reclamações de Button. Pérez, porém, garantiu que a equipe está unida após a polêmica.

"Eu e Jenson conversamos para pedir desculpas para a equipe. A conversa foi principalmente para esclarecer tudo, dizer tudo que havia entre nós e melhorar o nosso relacionamento", afirmou.

Com a McLaren apenas na sexta colocação no Mundial de Construtores, Pérez ressaltou a necessidade de trabalhar junto a Button para recuperar a equipe. "A conversa que tivemos com Sam (Michael, diretor esportivo da McLaren) e Martin (Whitmarsh, chefe da equipe) ajudou a manter o relacionamento forte e a equipe unida para nos tirar desse momento de dificuldade", disse.

Pérez reconheceu que foi agressivo demais na ultrapassagem a Button no GP do Bahrein, como reclamou o inglês. "Nós sabemos que não devemos arriscar tanto com nosso companheiro de equipe", admitiu.

O mexicano também aproveitou para exaltar a postura da McLaren, que libera a disputa de posição entre seus pilotos. "Somos gratos por estarmos em uma equipe como a McLaren, onde eles deixam os companheiros brigarem, então precisamos nos respeitar um pouco mais", comentou.