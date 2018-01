Perigo marca chegada do Rali à Líbia O Rali Paris-Dacar chegou nesta terça-feira ao quarto país desde que deixou a França na semana passada em meio a grande tensão por parte dos organizadores. Depois de sair da capital francesa, a competição seguiu para a Espanha, Tunísia e agora se encontra na Líbia, onde a atenção de pilotos e equipes se voltam às minas terrestres, comuns em países africanos com conflitos e guerras. ?Quando nós chegamos no limite entre os dois países, um guarda da Líbia avisou que jamais deveríamos ir para a direita em direção à Argélia?, disse André Azevedo, piloto do caminhão Tatra. Na fronteira um aviso alerta os competidores para o perigo iminente. A organização pede para que ninguém saia do roteiro original. Em 2001, o português José Eduardo Ribeiro pilotava um carro de assistência, saiu da rota original na fronteira do Marrocos com a Mauritânia e teve a frente do veículo completamente destruída e foi foi levado às pressas para um hospital nas Ilhas Canárias com sérios ferimentos nos pés. Programação - A etapa desta terça-feira aconteceu entre El Borma, na Tunísia, e Ghadames, na Líbia. Dos 278 quilômetros do percurso, 228 foram cronometrados e André Azevedo foi o brasileiro melhor colocado ao chegar em terceiro lugar, permanecendo em quarto na classificação geral entre os caminhões. O holandês Gerardus De Rooy foi o vencedor do dia. Nos carros, Klever Kolberg e Lourival Roldan têm problemas na preparação do Mitsubishi e perdem posições a cada dia. Na geral, vencida por Stephane Peterhansel de Pajero Evolution, a dupla brasileira ficou em 33º lugar. O desempenho é melhor na categoria Super Production Diesel, com a terceira posição. Já Jean Azevedo não foi bem na etapa de hoje e terminou em 17º na classificação das motos. Na categoria Production ele continua em sétimo na classificação geral acumulada. Nesta quarta-feira, os pilotos se preparam para disputar a primeira etapa maratona da competição, desta vez sem ajuda de mecânicos. Serão 1.418 quilômetros em dois dias de prova.