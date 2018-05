Personagens da F-1 lembram com carinho de Ayrton Senna

SÃO PAULO - Mesmo após 20 anos, Ayrton Senna ainda é lembrado com carinho por que vive o circo da Fórmula 1. O piloto deixou para as novas gerações exemplos de perserverança e recordes a serem batidos. Confira três depoimentos de quem sente saudades de um dos maiores que já estiveram nas pistas.

BRUNO SENNA

Sobrinho de Ayrton e piloto

É um ano especial por todos os eventos e a exposição da mídia para relembrar os 20 anos sem ele. No carnaval do Rio de Janeiro já foi um momento emocionante poder desfilar pela Unidos da Tijuca e sentir o carinho que o público do Sambódromo tem pelo meu tio. Nas corridas, sempre sinto o quanto o público gosta dele e tem fãs de todas as idades, mesmo aqueles que não o viram na pista. É um grande prazer estar perto disso e sentir esse carinho.

As primeiras lembranças que tenho do Ayrton são de quando ele voltava de férias para o Brasil, ao fim da temporada. Ele sempre trazia brinquedos incríveis para mim e minhas irmãs, principalmente do Japão. Lembro que ganhei vários carrinhos rádio-controlados, que eu adorava.

Meu tio era um cara relaxado, bem do tipo família. Sempre procurava aproveitar bem esse período de descanso ao fim do campeonato. Aproveitava também para dormir bastante e zoar com os convidados que apareciam em casa em Angra dos Reis, enchendo o prato deles de pimenta quando não estavam olhando. O nome Senna sempre foi motivo de orgulho para mim, mas também fator de pressão extra. Mas é claro que me ajudou muito a conquistar apoios quando estava no início da minha carreira.

FELIPE MASSA

Piloto de F-1

Ayrton Senna era uma pessoa incrível, cativante, muito inteligente e, lá no fundo, tinha uma personalidade muito firme e decidida. Ele tinha muito claramente a noção do que queria e de quem gostaria que o acompanhasse nas suas tarefas cotidianas. Como todos sabem, Ayrton ia para a pista mais tarde do que os demais e tentava ser melhor do que todos. Nessa missão, era realmente muito bom e extraordinariamente dedicado para ir além do seus limites.

Sempre fui um grande amigo dele e é fácil dizer que, desde quando nos conhecemos, passei a ser fã dele. Foi recompensadora a chance de ter Senna como piloto da nossa equipe, mesmo que não tenha sido durante muito tempo. Já disse isso uma vez e volto a repetir que tinha a impressão de que ele estava no caminho para ser presidente do Brasil. Eu penso que ele tinha a política entre seus planos e talvez o Ayrton realmente tivesse seguido o caminho para a presidência.

Como características principais, lembro que tinha imenso poder de concentração, charme, carisma e determinação raros. Tudo isso em um nível altíssimo, como poucos podem acreditar. Todos esses atributos o fizeram ter sucesso e ser um verdadeiro campeão mundial.

FRANK WILLIAMS

Dono da Equipe Williams

