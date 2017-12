Personalidades acompanham GP da Espanha O ator norte-americano Michael Douglas foi uma das atrações internacionais do paddock, neste domingo. O espanhol Antonio Saramanch, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), também visitou os boxes e assistiu à prova. O próprio rei Juan Carlos os recebeu. O brasileiro Alexandre Barros, da equipe Honda do Mundial de MotoGP, que reside na cidade, gosta de Fórmula 1 e foi ver seu amigo Rubens Barrichello, com quem, vez por outra, tira um racha no kart. Rubinho chegou a pilotar uma moto de competição, ano passado, em Interlagos. "No primeiro teste fiquei a sete segundos apenas do tempo do Barros", diz o piloto da Ferrari.