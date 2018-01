Perspectivas diferentes na Ferrari Enquanto Michael Schumacher acredita que somar três ou quatro pontos, na abertura do Mundial, dia 3 na Austrália, já será ?um bom resultado?, para Rubens Barrichello, a Ferrari é a favorita para vencer a corrida. Para o alemão, o ideal seria iniciar a disputa já com o modelo novo, F2002, e não com a F2001, do ano passado. Rubinho pensa o contrário. ?Sabemos tudo sobre o desempenho e a resistência do F2001, em oposição aos nossos adversários.? A F2002 é bem mais veloz que a F2001, comentou Schumacher, embora reconhecesse as dúvidas sobre se o novo carro concluiria as 58 voltas da corrida de Melbourne. Apesar do pessimismo, o alemão comentou. ?Estamos preparados para aproveitar as oportunidades?, referindo-se aos inconvenientes que as outras equipes possam ter. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, concordou com Barrichello: ?Na última etapa de 2001, a Ferrari era a equipe mais veloz e nós a melhoramos ainda mais. Não sabemos, contudo, quanto as outras escuderias evoluíram.? Enrique Bernoldi, da Arrows, foi o mais rápido dos quatro pilotos que treinaram nesta quinta-feira no traçado menor de Silverstone, com 42s459 (58 voltas). A seguir vieram Takuma Sato, Jordan, 43s014 (51), Kimi Raikkonen, McLaren, 43s030 (24), e Heinz-Harald Frentzen, Arrows, 43s058 (83). Bernoldi mostrou-se bem otimista com a nova Arrows-Ford A23.